BAE Systems показала противолодочный дрон Т-650: в чем особенность разработки (фото)

Инженеры разработали версию универсального БПЛА с большой грузоподъемностью для борьбы с морскими угрозами. В частности, аппарат вооружили торпедой Sting Ray весом 270 кг.

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Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems на выставке Defence Services Asia в Малайзии продемонстрировала версию универсального беспилотника Т-650 ASW с большой грузоподъемностью. Как рассказали 20 мая обозреватели Defensa, данный аппарат имеет специализацию, характерную для передовых противолодочных дронов.

Особенности беспилотника

Беспилотник Т-650 был представлен в октябре прошлого года. Он выделяется своей электрической силовой установкой, относящей его к концепции HLE (Heavy Lift Electric). Его конструкция выполнена из углеродного волокна, что обеспечивает легкость и аэродинамическую эффективность, благодаря чему T-650 способен поднимать до 300 килограммов груза и развивать максимальную скорость до 140 км/ч. При этом дальность полета с максимальной полезной нагрузкой составляет около 30 км.

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На выставке в Малайзии была представлена версия T-650, специально разработанная для морских операций. Этот беспилотник может решать широкий спектр задач, включая поиск и спасение на море, борьбу с минами и морскую войну. Вместе с тем он оснащен специальным устройством, позволяющим нести легкую торпеду Sting Ray. Именно оснащение такой торпедой беспилотник можно рассматривать в качестве противолодочного дрона.

Фото: Открытые источники

Торпеда Sting Ray в "руках" T-650

Торпеда Sting Ray, совместимая с T-650, представляет собой 324-мм оружие длиной 2,6 метра и весом около 270 кг. Она оснащена усовершенствованной головкой наведения, что делает ее эффективным средством для борьбы с подводными угрозами.

Предполагается, что для атаки дрон взлетает вертикально с платформы-носителя, такого как фрегат, и направляется к цели, обнаруженной сенсорами на корабле или вертолете. По команде оператора беспилотник запускает торпеду, которая, достигнув воды, активирует свою систему поиска шума и на скорости около 45 узлов направляется к цели для ее нейтрализации.

Фото: Открытые источники

Ранее сообщалось, что инженеры компании BAE разрабатывают средство противодействия Dual Band Decoy (DBD). Это передовая радиочастотная "глушилка" на базе буксируемой волоконно-оптической приманки AN/ALE-55, которая предназначена для защиты истребителей от вражеских атак.