BAE Systems показала протичовновий дрон Т-650: у чому особливість розробки (фото)

Інженери розробили версію універсального БПЛА з великою вантажопідйомністю для боротьби з морськими загрозами. Зокрема, апарат озброїли торпедою Sting Ray вагою 270 кг.

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Найбільша оборонна компанія Великої Британії BAE Systems на виставці Defence Services Asia в Малайзії продемонструвала версію універсального безпілотника Т-650 ASW з великою вантажопідйомністю. Як розповіли 20 травня оглядачі Defensa, цей апарат має спеціалізацію, характерну для передових протичовнових дронів.

Особливості безпілотника

Безпілотник Т-650 був представлений у жовтні минулого року. Він виділяється своєю електричною силовою установкою, що відносить його до концепції HLE (Heavy Lift Electric). Його конструкція виконана з вуглецевого волокна, що забезпечує легкість і аеродинамічну ефективність, завдяки чому T-650 здатний підіймати до 300 кілограмів вантажу і розвивати максимальну швидкість до 140 км/год. При цьому дальність польоту з максимальним корисним навантаженням становить близько 30 км.

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На виставці в Малайзії було представлено версію T-650, спеціально розроблену для морських операцій. Цей безпілотник може вирішувати широкий спектр завдань, включно з пошуком і порятунком на морі, боротьбою з мінами і морською війною. Водночас він оснащений спеціальним пристроєм, що дає змогу нести легку торпеду Sting Ray. Саме оснащення такою торпедою безпілотник можна розглядати як протичовновий дрон.

Фото: Відкриті джерела

Торпеда Sting Ray у "руках" T-650

Торпеда Sting Ray, сумісна з T-650, являє собою 324-мм зброю довжиною 2,6 метра і вагою близько 270 кг. Вона оснащена вдосконаленою головкою наведення, що робить її ефективним засобом для боротьби з підводними загрозами.

Передбачається, що для атаки дрон злітає вертикально з платформи-носія, такого як фрегат, і прямує до цілі, виявленої сенсорами на кораблі або вертольоті. За командою оператора безпілотник запускає торпеду, яка, досягнувши води, активує свою систему пошуку шуму і на швидкості близько 45 вузлів прямує до цілі для її нейтралізації.

Раніше повідомлялося, що інженери компанії BAE розробляють засіб протидії Dual Band Decoy (DBD). Це передова радіочастотна "глушилка" на базі буксируваної волоконно-оптичної приманки AN/ALE-55, яка призначена для захисту винищувачів від ворожих атак.