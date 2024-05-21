ВС РФ продолжают активные штурмы как на Харьковщине, так и на Донбассе, — разведка Британии

По данным аналитиков, за последние несколько дней противнику удалось добиться небольших тактических успехов возле Авдеевки, однако он понес серьезные потери. В целом результаты оккупантов остаются весьма ограниченными.

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Уже вторую неделю российские оккупанты пытаются вести наступление в Харьковской области. Несмотря на то, что много сил сосредоточены на этом направлении, противник продолжает активные штурмы также на Донбассе. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 21 мая.

По данным аналитиков, открытие нового участка фронта фактически не сказалось на присутствие ВС РФ в Донецкой области. В частности речь идет про район Авдеевки, где оккупанты продолжили концентрироваться и наносить удары по обе стороны от шоссе Е50.

"За последние 72 часа российским войскам, вероятно, удалось добиться ряда небольших тактических успехов, хотя, скорее всего, ценой больших потерь. Трасса E50 представляет собой основную линию связи между удерживаемым Россией Донецком и удерживаемым Украиной городом Покровск, который остается примерно в 30 км от текущей линии фронта, но, вероятно, является российской оперативной целью", — говорится в сообщении.

ВС РФ продолжают активные штурмы как на Харьковщине, так и на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Отдельно в британской разведке добавляют, что вражеские атаки и штурмы на этом направлении, по всей видимости, направлены на создание некого очага напряженности.

А вот к северу от Бахмута, возле города Северск, на выходных прошли тяжелые столкновения Сил обороны с россиянами, о чем заявляли украинские защитники, передают аналитики.

ВС РФ продолжают активные штурмы как на Харьковщине, так и на Донбассе Фото: DeepStateMAP

ВС РФ пытались атаковать ряд населенных пунктов и занять более выгодные позиции, однако их успехи остаются весьма ограниченными.

ВС РФ продолжают активные штурмы как на Харьковщине, так и на Донбассе Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 21 мая сообщалось, что В Минобороны РФ заявили о захвате Белогоровки в Луганской области, однако представители аналитического проекта DeepState опровергли это. По данным аналитиков, заявления противника не соответствуют действительности, ведь Силы обороны продолжают контролировать село на востоке. Кроме того, россияне несут на этом направлении большие потери.