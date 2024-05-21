ЗС РФ продовжують активні штурми як на Харківщині, так і на Донбасі, — розвідка Британії

За даними аналітиків, за останні кілька днів противнику вдалося домогтися невеликих тактичних успіхів біля Авдіївки, однак він зазнав серйозних втрат. Загалом результати окупантів залишаються досить обмеженими.

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Уже другий тиждень російські окупанти намагаються вести наступ у Харківській області. Попри те, що багато сил зосереджено на цьому напрямку, противник продовжує активні штурми також на Донбасі. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 21 травня.

За даними аналітиків, відкриття нової ділянки фронту фактично не позначилося на присутності ЗС РФ у Донецькій області. Зокрема йдеться про район Авдіївки, де окупанти продовжили концентруватися і завдавати ударів по обидва боки від шосе Е50.

"За останні 72 години російським військам, ймовірно, вдалося домогтися низки невеликих тактичних успіхів, хоча, найімовірніше, ціною великих втрат. Траса E50 являє собою основну лінію зв'язку між утримуваним Росією Донецьком і утримуваним Україною містом Покровськ, яке залишається приблизно за 30 км від поточної лінії фронту, але, імовірно, є російською оперативною метою", — ідеться в повідомленні.

ЗС РФ продовжують активні штурми як на Харківщині, так і на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Окремо в британській розвідці додають, що ворожі атаки і штурми на цьому напрямку, вочевидь, спрямовані на створення певного вогнища напруженості.

А ось на північ від Бахмута, біля міста Сіверськ, на вихідних відбулися важкі зіткнення Сил оборони з росіянами, про що заявляли українські захисники, передають аналітики.

ЗС РФ продовжують активні штурми як на Харківщині, так і на Донбасі Фото: DeepStateMAP

ЗС РФ намагалися атакувати низку населених пунктів і зайняти вигідніші позиції, проте їхні успіхи залишаються досить обмеженими.

ЗС РФ продовжують активні штурми як на Харківщині, так і на Донбасі Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 21 травня повідомлялося, що у Міноборони РФ заявили про захоплення Білогорівки на Луганщині, однак представники аналітичного проекту DeepState спростували це. За даними аналітиків, заяви противника не відповідають дійсності, адже Сили оборони продовжують контролювати село на сході. Крім того, росіяни несуть на цьому напрямку великі втрати.