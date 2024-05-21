Силы обороны стабилизировали ситуацию в Волчанске, но ВС РФ не намерены отступать, — ВСУ

По словам начальника ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, ситуация в Харьковской области остается сложной, однако динамика боев постоянно меняется. С начала суток было зафиксировано 5 атак, однако на прошлой неделе было вдвое больше.

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Российские оккупанты более недели назад начали наступление в Харьковской области и пытались взять под свой контроль город Волчанск, который расположен недалеко от границы. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на этом направлении. Об этом детальнее рассказал начальник оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в восточном регионе постоянно меняется, однако сейчас можно утверждать, что бойцы ВСУ смогли удержать контроль над рядом населенных пунктов возле границы с Россией.

ВСУ стабилизировали ситуацию вокруг Волчанска на Харьковщине Фото: DeepStateMAP

"Сейчас на Харьковщине оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим Силам обороны и всем привлеченным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск… Наземные штурмы захватчики сочетают, конечно, с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области", — заявил Назар Волошин.

Отдельно начальник ОСГВ "Хортица" добавил, что за неделю на этом направлении было зафиксировано минимум 83 атаки со стороны ВС РФ и 5 из них произошло только с полуночи 21 мая. При этом, статистика показывает, что это количество сократилось практически вдвое, если сравнивать с предыдущей неделей.

ВСУ стабилизировали ситуацию вокруг Волчанска на Харьковщине Фото: DeepStateMAP

Оккупация Волчанска дальше остается одной из ключевых задач ВС РФ. Они намерены выйти оттуда к населенному пункту Белый Колодезь, чтобы развернуть дальнейшее наступление в тылы украинских защитников.

Напомним, 21 мая сообщалось, что РФ может вернуться к попыткам захвата Донбасса после неудач в Харьковской области. По словам полковника запаса ВСУ Петра Черника, действия противника в Харьковской области являются вполне ожидаемыми. После того, как план россиян окончательно провалится, они вернутся к прошлой стратегии.