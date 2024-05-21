Сили оборони стабілізували ситуацію у Вовчанську, але ЗС РФ не мають наміру відступати, — ЗСУ

За словами начальника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, ситуація в Харківській області залишається складною, проте динаміка боїв постійно змінюється. Від початку доби було зафіксовано 5 атак, проте минулого тижня було вдвічі більше.

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Російські окупанти понад тиждень тому розпочали наступ у Харківській області та намагалися взяти під свій контроль місто Вовчанськ, що розташоване неподалік від кордону. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Про це детальніше розповів начальник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в східному регіоні постійно змінюється, проте зараз можна стверджувати, що бійці ЗСУ змогли утримати контроль над низкою населених пунктів біля кордону з Росією.

ЗСУ стабілізували ситуацію навколо Вовчанська на Харківщині Фото: DeepStateMAP

"Зараз на Харківщині оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим Силам оборони та всім залученим підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ... Наземні штурми загарбники поєднують, звісно, з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію якраз для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та інших населених пунктах області", — заявив Назар Волошин.

Окремо начальник ОСУВ "Хортиця" додав, що за тиждень на цьому напрямку було зафіксовано щонайменше 83 атаки з боку ЗС РФ, і 5 із них відбулося тільки з опівночі 21 травня. При цьому, статистика показує, що ця кількість скоротилася практично вдвічі, якщо порівнювати з попереднім тижнем.

ЗСУ стабілізували ситуацію навколо Вовчанська на Харківщині Фото: DeepStateMAP

Окупація Вовчанська далі залишається одним із ключових завдань ЗС РФ. Вони мають намір вийти звідти до населеного пункту Білий Колодязь, щоб розгорнути подальший наступ у тили українських захисників.

Нагадаємо, 21 травня повідомлялося, що РФ може повернутися до спроб захоплення Донбасу після невдач у Харківській області. За словами полковника запасу ЗСУ Петра Черника, дії противника в Харківській області є цілком очікуваними. Після того, як план росіян остаточно провалиться, вони повернуться до минулої стратегії.