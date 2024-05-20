Наступ перенесли майже на тиждень: у ЗМІ розповіли про плани ЗС РФ на Харківщині (карта)

Російські військові планували почати наступ на півночі Харківської області 15-16 травня. Армія РФ хотіла вивести війська до села Борщова, аби обстрілювати Харків з артилерії.

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Наступом на півночі Збройні сили Російської Федерації хотіли частково оточити Харків та чинити тиск на українських бійців на сході від Печенізького водосховища. Видання The Economist розповіло про військові плани ворога.

Журналісти отримали військові плани та зауважили, що ворог планував почати наступ у Харківській області 15-16 травня, проте операцію перенесли з невідомих причин.

Відповідно до плану, протягом 72 годин ворог планував вивести свої війська до села Борщова для артилерійських обстрілів Харкова. Проте наступ був зупинений швидко передислокованою 92-ю бригадою, якій вдалося відкинути росіян на 10 кілометрів від початкової мети. На Вовчанському напрямку росіяни планували дійти до Печенізького водосховища.

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У виданні зауважили, що наразі темпи російського наступу в Харківській області сповільнилися.

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, 20 травня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська у Харківській області. Він наголосив, що Сили оборони змогли відбити ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці.

Того ж дня співзасновник DeepState Роман Погорілий розповів, що ворог атакує Вовчанськ Харківської області з усіх боків. За його словами, в північній частині міста вже певний час спостерігається "сіра зона".