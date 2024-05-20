ЗС РФ "лізуть" з усіх сторін: у DeepState розповіли про бої у Вовчанську (відео)

Аналітик Роман Погорілий повідомив, що ЗС РФ намагаються закріпитись у місті. З його слів, позиції постійно переходять "з рук в руки".

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ЗС РФ лізуть до північної частини Вовчанська у Харківській області, яку вже частково перетворили на руїни, з усіх сторін. Деталями 20 травня в ефірі "Еспресо" поділився співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Експерт зазначив, що на Харківському напрямі "досить складна ситуація". У Вовчанську вже певний час є "сіра зона" у північній частині міста. Там є багато точок перебування ворога, який б’є Сили оборона дронами й артилерією.

"Вони лізуть. Вони намагаються пролізти углиб міста, закріплятися, вибудовувати свої позиції. Але якісь висновки робити зарано, тому що ситуація дуже динамічна", — розповів Погорілий.

Аналітик підкреслив, що сказати, що ЗС РФ зайшли та повністю закріпились у Вовчанську, не можна. Українські війська атакують ворога, проводять контрштурмові дії та "зачистки".

Погорілий зауважив, що події на Харківському напрямі динамічні — позиції постійно переходять "з рук в руки". Місто тим часом руйнується, північна частина Вовчанська у багатьох місцях вже перетворилась на руїни.

"Ворог активно обстрілює все місто з різних засобів вогневого ураження, у тому числі авіацією, намагається залізати з різних сторін. Якщо на північній частині — то і з півночі, і з заходу, і зі сходу. Також робить спроби залізати й у західну частину, але безрезультатно", — повідомив експерт.

Він запевнив, що ЗСУ одразу виявляють окупантів та уражають їх, зокрема FPV-дронами.

Коментар Романа Погорілого (про ситуацію у Вовчанську — з 0:49)

Нагадаємо, командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко проінформував, що російські окупанти прагнуть перейти до вуличних боїв у Вовчанську.

У Генштабі ЗСУ заявили, що ворог починає штурмувати позиції у напрямку прикордонного села Стариця. Також у війську розкрили втрати РФ на Харківському напрямі за минулу добу.