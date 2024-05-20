ВС РФ "лезут" со всех сторон: в DeepState рассказали о боях в Волчанске (видео)

Аналитик Роман Погорелый сообщил, что ВС РФ пытаются закрепиться в городе. По его словам, позиции постоянно переходят "из рук в руки".

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ВС РФ лезут в северную часть Волчанска в Харьковской области, которую уже частично превратили в руины, со всех сторон. Деталями 20 мая в эфире "Еспресо" поделился соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Эксперт отметил, что на Харьковском направлении "достаточно сложная ситуация". В Волчанске уже некоторое время есть "серая зона" в северной части города. Там есть много точек пребывания врага, который бьет по Силам обороны дронами и артиллерией.

"Они лезут. Они пытаются пролезть вглубь города, закрепляться, выстраивать свои позиции. Но какие-то выводы делать рано, потому что ситуация очень динамичная", — рассказал Погорелый.

Аналитик подчеркнул, что сказать, что ВС РФ зашли и полностью закрепились в Волчанске, нельзя. Украинские войска атакуют врага, проводят контрштурмовые действия и "зачистки".

Погорелый отметил, что события на Харьковском направлении динамичны — позиции постоянно переходят "из рук в руки". Город тем временем разрушается, северная часть Волчанска во многих местах уже превратилась в руины.

"Враг активно обстреливает весь город из различных средств огневого поражения, в том числе авиацией, пытается залезать с разных сторон. Если на северной части — то и с севера, и с запада, и с востока. Также делает попытки залезать и в западную часть, но безрезультатно", — сообщил эксперт.

Он заверил, что ВСУ сразу обнаруживают оккупантов и поражают их, в частности FPV-дронами.

Комментарий Романа Погорелого (о ситуации в Волчанске — с 0:49)

Напомним, командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко проинформировал, что российские оккупанты стремятся перейти к уличным боям в Волчанске.

В Генштабе ВСУ заявили, что враг начинает штурмовать позиции в направлении приграничного села Старица. Также в армии раскрыли потери РФ на Харьковском направлении за минувшие сутки.