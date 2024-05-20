Наступление перенесли почти на неделю: в СМИ рассказали о планах ВС РФ на Харьковщине (карта)

Российские военные планировали начать наступление на севере Харьковской области 15-16 мая. Армия РФ хотела вывести войска в село Борщева, чтобы обстреливать Харьков из артиллерии.

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Наступлением на севере Вооруженные силы Российской Федерации хотели частично окружить Харьков и оказать давление на украинских бойцов на востоке от Печенежского водохранилища. Издание The Economist рассказало о военных планах врага.

Журналисты получили военные планы и отметили, что враг планировал начать наступление в Харьковской области 15-16 мая, однако операцию перенесли по неизвестным причинам.

Согласно плану, в течение 72 часов враг планировал вывести свои войска в село Борщева для артиллерийских обстрелов Харькова. Однако наступление было остановлено быстро передислоцированной 92-й бригадой, которой удалось отбросить россиян на 10 километров от первоначальной цели. На Волчанском направлении россияне планировали дойти до Печенежского водохранилища.

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В издании отметили, что сейчас темпы российского наступления в Харьковской области замедлились.

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, 20 мая спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Волчанска в Харьковской области. Он отметил, что Силы обороны смогли отбить вражеские атаки южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.

В тот же день соучредитель DeepState Роман Погорелый рассказал, что враг атакует Волчанск Харьковской области со всех сторон. По его словам, в северной части города уже некоторое время наблюдается "серая зона".