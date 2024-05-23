ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении, — Генштаб

В Генштабе также заявили, что подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БпЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400 противника.

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На Покровском направлении украинские военные сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в вечернем отчете 22 мая.

"На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжаются девять боевых столкновений", — также сказано в отчете.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего за сутки враг 18 раз атаковал наши подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

Также в отчете говорится, что на Краматорском направлении количество боеприкосновений возросло до 10. Силы обороны удержали позиции. За сутки оккупанты потеряли на направлении 58 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк Т-90, две БМД и четыре единицы БМП-3. Еще две таких бронированных машины пехоты были повреждены.

"На Северском направлении продолжаются две атаки противника в районе Выемки. Ситуация контролируется. В настоящее время еще восемь попыток противника продвинуться в направлениях Белогоровки и Верхнекамянского успеха не имели", — отметили в Генштабе.

В отчете также говорится, что подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БпЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400 противника.

"С начала суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес четыре ракетных удара пятью ракетами, 37 авиаударов с применением 47 КАБов и 376 ударов дронами-камикадзе, осуществил 3280 обстрелов позиций наших войск с применением различных видов вооружения", — говорится в сообщении.

Что такое Су-25

Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Ранее сообщалось, что РФ накопила значительное количество ракет С-300. Экс-спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев убеждает, что приграничным городам Украины угрожает наибольшая опасность.