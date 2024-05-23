ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку, — Генштаб

У Генштабі також заявили, що підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по чотирьом районам зосередження особового складу, двом пунктам управління, двом станціям управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двом гарматам і ЗРК С-400 противника.

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На Покровському напрямку українські військові збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у вечірньому звіті 22 травня.

"На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами і технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще тривають дев'ять бойових зіткнень", — також сказано у звіті.

Крім того, у Генштабі зазначили, що на Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Загалом за добу ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Також у звіті йдеться, що на Краматорському напрямку кількість боєприпасів зросла до 10. Сили оборони втримали позиції. За добу окупанти втратили на напрямку 58 осіб убитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири одиниці БМП-3. Ще дві таких броньованих машини піхоти було пошкоджено.

"На Сіверському напрямку тривають дві атаки противника в районі Виїмки. Ситуація контрольована. Наразі ще вісім спроб противника просунутися в напрямках Білогорівки та Верхньокам'янського успіху не мали", — зазначили в Генштабі.

У звіті також ідеться, що підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах і ЗРК С-400 противника.

"Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетні удари п'ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронамі-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння", — ідеться в повідомленні.

Що таке Су-25

Це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі за умови візуальної видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.

Раніше повідомлялося, що РФ накопичила значну кількість ракет С-300. Ексспікер Генштабу та військовий експерт Владислав Селезньов переконує, що прикордонним містам України загрожує найбільша небезпека.