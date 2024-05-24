За 40 дней РФ произвела более 120 ракет для ударов по Украине, — аналитики (инфографика)
Аналитики предупредили, что пауза в ракетных обстрелах связана с тем, что ВС РФ накапливает ракеты. Чуть больше чем за месяц враг выпустил по Украине более 70 крылатых ракет.
С 15 апреля ВС РФ ударили по Украине 74 крылатыми ракетами различных типов. Подробную аналитику опубликовали 24 мая в Telegram-канале Tracking, использовав как основу открытые данные Главного управления разведки Минобороны.
Среди примененных 74 ракет были:
- 56 стратегических крылатых ракет класса "воздух — земля" Х-101/555;
- 13 противокорабельных крылатых ракет "Калибр";
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Кроме того, за 40 дней вражеский военно-промышленный комплекс произвел примерно 121 крылатую ракету, в частности типов Х-101, "Калибр" и "Кинжал".
По состоянию на 25 мая ВС РФ имеет по меньшей мере 483 крылатые ракеты различных типов, а именно:
- 134 ракеты типа Х-101/555;
- 294 ракеты типа "Калибр";
- 55 ракет типа "Кинжал".
Аналитики отметили, что не учитывали ракеты типов Х-59/69, "Искандер-М/К" и Х-22.
"Как и ожидалось, РФ находится на стадии накопления ракет, в связи с чем и связана пауза в ракетных атаках по Украине", — говорится в публикации.
Стоит отметить, что статистика аналитиков Tracking не является официальной.
Напомним, 23 мая глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить принятие решений и передать Украине дополнительные системы ПВО Patriot.
Также 23 мая о необходимости усиления украинской ПВО заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что российские войска пользуются "слабостью мира".