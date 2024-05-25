Российские войска продвинулись на трех направлениях, — детали от DeepState (карты)

Оккупанты имеют частичный успех на востоке Украины, а по данным Генштаба, еще и на Купянском направлении.

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За минувшие сутки оккупанты смогли продвинуться в районе трех населенных пунктов на востоке Украины. Также продолжаются бои на севере Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Российские войска продвинулись в районах населенных пунктов:

Архангельское;

Уманское;

Клещиевка.

Продвижение ВС РФ в Клещеевке Продвижение ВС РФ в Архангельском Продвижение ВС РФ в Уманском

Также аналитики рапортуют о боях возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске. О продвижении на этих направлениях не сообщается.

В утренней сводке Генерального штаба сообщается, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию на всех направлениях. Самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях. За сутки произошло 90 боестолкновений. Сообщалось, что ВС РФ имели частичный успех восточнее Евгеновки в районе Очеретино. Там произошло 15 боевых столкновений.

Также по данным Генштаба ВС РФ имеют частичный успех в районе Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении. Ситуация остается напряженной, но Силы обороны принимают необходимые меры для стабилизации обстановки. Всего на Купянском направлении зафиксировано 17 боевых столкновений.

Напомним, 24 мая председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты планировали захватить Волчанск и дойти до Харькова за два дня.

Также 24 мая СМИ писали, что ВСУ планируют контрнаступление в Харьковской области, где ВС РФ пошли в ограниченное наступление.