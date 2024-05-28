Более 90 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления на фронте (карта)

В Генштабе заявили, что с начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружений и военной техники. Среди них, в частности, уничтожен один танк, 9 боевых бронированных машин, 3 автомобиля и 3 орудия.

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Самыми горячими направлением на фронте оставались Покровское, Купянское, Харьковское и Времевское направления. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 22:30 вечера 27 мая.

"В настоящее время произошло 97 боевых столкновений. Горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времевском направлениях", — сказано в отчете.

Кроме того, отмечается, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружений.

По словам военных, на Харьковском направлении с начала суток произошло 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах Липцев, Старицы и Волчанска. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая.

В отчете говорится, что на Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются 2 боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Также сообщается, что на Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются.

Отмечается, что на Северском направлении в течение дня военнослужащие Сил обороны отразили 5 штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка близ Белогоровки.

В Генштабе отметили, что на Краматорском направлении украинские защитники остановили 8 попыток противника приблизиться к Часовому Яру.

Сообщается, что на Покровском направлении подразделения Сил обороны отразили 21 атаку противника. Также 11 штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретиного успеха не имели. Кроме того, украинские воины воспрепятствовали 5 атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная.

В Генштабе также заявили, что на Кураховском направлении произошло 8 боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка.

Кроме того, как сообщается, на Времивском направлении были отражены 4 штурмовых действия противника в сторону Урожайного и 2 – к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Старомайорского, где в настоящее время продолжаются 3 боя.

По словам военных, на Ореховском направлении российские оккупанты потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать позиции Сил обороны в районе Роботиного.

Также сообщается, что на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу 7 попыток врага оттеснить подразделения Сил обороны в районе Крынок.

В отчете говорится, что с начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружений и военной техники. Среди них, в частности, уничтожен один танк, 9 боевых бронированных машин, 3 автомобиля и 3 орудия.

"На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесены поражения по 24 районам сосредоточения личного состава и двух артиллерийских системах", — сказано в отчете.

Кроме того, аналитики группы DeepState заявили, что российские оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Ольшаны, Уманского и Нетайлового.

Боевые действия на востоке Украины Фото: DeepState

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