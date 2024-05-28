Понад 90 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки на фронті (карта)

У Генштабі заявили, що від початку доби противник втратив понад 350 осіб живої сили вбитими й пораненими та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них, зокрема, знищено один танк, 9 бойових броньованих машин, 3 автомобілі та 3 гармати.

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Найгарячішими напрямками на фронті залишалися Покровський, Куп'янський, Харківський і Часівський напрямки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у звіті станом на 22:30 вечора 27 травня.

"Наразі відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському, Куп'янському, Харківському та Тимчасовому напрямках", — ідеться у звіті.

Крім того, наголошується, що протягом доби противник завдав по території України два ракетних із застосуванням двох ракет і 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєнь.

За словами військових, на Харківському напрямку від початку доби відбулося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці та Тихого. Ситуація контрольована.

У звіті йдеться, що на Куп'янському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній з ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, тривають 2 бої поблизу М'ясожарівки. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Також повідомляється, що на Лиманському напрямку ворог п'ять разів намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни. Три атаки відбито, ще два бойових зіткнення тривають.

Зазначається, що на Сіверському напрямку протягом дня військовослужбовці Сил оборони відбили 5 штурмових дій ворога в районах Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки. Ворог успіху не мав. Напруженою залишається обстановка поблизу Білогорівки.

У Генштабі зазначили, що на Краматорському напрямку українські захисники зупинили 8 спроб противника наблизитися до Часового Яру.

Повідомляється, що на Покровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку противника. Також 11 штурмових спроб росіян прорватися далі Очеретиного успіху не мали. Крім того, українські воїни перешкодили 5 атакам ворога в районі Новоселівки Першої. Тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена.

У Генштабі також заявили, що на Курахівському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень. Триває бій у районі Красногорівки. Складна ситуація південніше села Костянтинівка.

Крім того, як повідомляється, на Времівському напрямку було відбито 4 штурмові дії противника в бік Урожайного та 2 — до Старомайорського. Водночас противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Старомайорського, де наразі тривають 3 бої.

За словами військових, на Оріхівському напрямку російські окупанти зазнали чергової невдачі під час спроби штурмувати позиції Сил оборони в районі Роботиного.

Також повідомляється, що на Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі 7 спроб ворога відтіснити підрозділи Сил оборони в районі Кринок.

У звіті йдеться про те, що від початку доби противник втратив понад 350 осіб живої сили вбитими й пораненими та 27 одиниць озброєнь і військової техніки. Серед них, зокрема, знищено один танк, 9 бойових броньованих машин, 3 автомобілі та 3 гармати.

"На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії від початку поточної доби завдано уражень по 24 районах зосередження особового складу та двох артилерійських системах", — ідеться у звіті.

Крім того, аналітики групи DeepState заявили, що російські окупанти просунулися біля населених пунктів Вільшани, Уманського і Нетайлового.

Бойові дії на сході України Фото: DeepState

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