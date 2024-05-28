Рассылать повестки через "Резерв+" пока не планируют, — Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заверила, что пока рассылать повести через приложение не планируют. И работа над таким функционалом не ведется.

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В Министерстве обороны Украины заявили, что пока не планируют рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+". 28 мая об этом в эфире "Телемарафона" рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", — сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Заместитель добавила, что этот вопрос ей задают чаще всего.

Сколько военнообязанных обновили свои данные через "Резерв+"

Черногоренко напомнила, что свои данные, согласно новым нормам мобилизации в Украине, которые вступили в силу с 18 мая, обновили уже более одного миллиона 250 тысяч военнообязанных, из них почти 1,1 миллиона — через приложение "Резерв+". 15 тысяч военнообязанных обновили свои данные за рубежом.

"Цифровизация в Украине доказывает свою популярность", — добавила Черногоренко.

Через "Резерв+" повестки не рассылают, но Фокус напоминает, где и то может их вручить.

Кто может вручить повестку военнообязанному?

Согласно новому мобилизационному закону, вручать повестку имеют право:

представители ТЦК;

представители органов местного самоуправления;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

руководители организаций, предприятий и учреждений, где работает военнообязанный.

Не могут вручить повестку: представители полиции, военнослужащие и пограничники.

Где могут вручить повестку?

Законом не определено место, где должна вручаться повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, на границе, в кафе, кино, других общественных местах и тому подобное.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Среди прочего, он предусматривает, что все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные — номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и электронную почту (при наличии). Это нужно сделать до 16 июля.

28 мая нардеп от "Европейской солидарности" и член комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Владимир Арьев заявил, что в парламенте будет зарегистрирован законопроект, по которому срок обновления данных увеличат до 150 дней. Зато нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что это "политический пиар-ход" и 60 суток вполне хватит для обновления данных.