Розсилати повістки через "Резерв+" поки не планують, — Міноборони України

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко запевнила, що поки що розсилати повісти через додаток не планують. І робота над таким функціоналом не ведеться.

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У Міністерстві оборони України заявили, що поки не планують розсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+". 28 травня про це в ефірі "Телемарафону" розказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", — сказала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Заступниця додала, що це питання їй ставлять найчастіше.

Скільки військовозобов'язаних оновили свої дані через "Резерв+"

Черногоренко нагадала, що свої дані, згідно з новими нормами мобілізації в Україні, які набули чинності з 18 травня, оновили вже понад один мільйон 250 тисяч військовозобов'язаних, із них майже 1,1 мільйона – через застосунок "Резерв+". 15 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані за кордоном.

"Цифровізація в Україні доводить свою популярність", — додала Черногоренко.

Через "Резерв+" повістки не розсилають, але Фокус нагадує, де та то може їх вручити.

Хто може вручити повістку військовозобов'язаному?

Згідно з новим мобілізаційним законом, вручати повістку мають право:

представники ТЦК;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

керівники організацій, підприємств та установ, де працює військовозобов’язаний.

Не можуть вручити повістку: представники поліції, військовослужбовці та прикордонники.

Де можуть вручити повістку?

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, на кордоні, в кафе, кіно, інших громадських місцях тощо.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та електронну пошту (за наявності). Це потрібно зробити до 16 липня.

28 травня нардеп від "Європейської солідарності" та член комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Володимир Ар'єв заявив, що у парламенті буде зареєстровано законопроєкт, за яким термін оновлення даних збільшать до 150 днів. Натомість нардеп від "Слуги народу" та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що це "політичний піар-хід" і 60 діб цілком вистачить для оновлення даних.