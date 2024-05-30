ГБР хочет довести до автоматизма возвращение на позиции бойцов, которые их самовольно оставили

В Украине отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ и правоохранительными структурами, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно оставившего часть, и вернуть его на место несения службы.

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В Государственном бюро расследований хотят урегулировать вопрос оставления бойцами боевых позиций и сосредоточиться не на количестве уголовных дел, а на возвращении военнослужащих в часть. Об этом заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" директор ГБР Алексей Сухачев.

"Наша задача — способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы", — сообщил Сухачев.

Директор ГБР Олег Сухачев

Он подчеркнул, что профилактическая и разъяснительная работа в этом вопросе является приоритетной. Оллег Сухачев, несмотря на то, что не озвучил количество уголовных производств по самовольному оставлению части и боевых позиций, отметил, что их число не влияет на обороноспособность страны.

"Отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно оставившего часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", — подчеркнул директор Государственного бюро расследований.

Напомним, что несколько недель назад ВС РФ начали наступление в Харьковской области и немного продвинулись вперед. ГБР изучает вопрос того, можно ли было этого избежать.

Ранее сообщалось, что командиров подразделения львовской теробороны подозревают в халатном отношении к службе, что привело к потерям территорий и техники. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.