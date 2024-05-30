Неанонсированный визит: министр обороны Германии прибыл в Одессу и объявил пакет помощи

Глава оборонного ведомства ФРГ анонсировал помощь на сумму в 500 млн евро. Ряд вооружений уже готовы к отправке в Украину.

Related video

В четверг, 30 мая, в Одессу с неанонсированным из соображений безопасности визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Его сопровождал украинский коллега Рустем Умеров, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Борис Писториус, который уже в третий раз посещает Украину с момента полномасштабного вторжения России, объявил о новом пакете военной помощи на общую сумму 500 миллионов евро.

В очередной пакет военной помощи вошло большое количество ракет для систем ПВО Iris-T, беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море, запчасти для немецких артиллерийских систем, запасные двигатели для танков Leopard, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

По словам министра, ряд вооружений уже готовы к отправке.

Важно

"Имеет смысл": Писториус о создании фонда НАТО на 100 млрд долларов для Украины

Кроме того, Германия профинансирует курсы подготовки для украинских техников. А со следующего года начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155.

Также в этом году из Испании будут поставлены дополнительные основные боевые танки Leopard A1 и Leopard II A4. Всего Украине Мадрид предоставит 19 танков, а Германия поможет их отремонтировать и обслуживать.

Писториус подчеркнул, что новый пакет помощи должен демонстрировать устойчивую поддержку Германией украинских Сил обороны.

Напомним, как стало известно, представители некоторых немецких политических партий предложили использовать системы противовоздушной обороны НАТО, размещенные на восточных границах Альянса, для защиты западных регионов Украины от российских беспилотных летательных аппаратов.