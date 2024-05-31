Угроза лишь информационная: в ЦПД рассказали, почему наступления ВС РФ из Беларуси не будет

По информации Центра противодействия дезинформации, противник намерен распространять панику среди украинского населения и тем самым отвлечь бойцов ВСУ с горячих направлений фронта.

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В сети продолжают распространять слухи о том, что российские оккупанты якобы могут готовить наступление с территории Беларуси. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) рассказали, почему поводов для беспокойства нет.

Сейчас Минск продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной и это так называемая помощь Москве в информационной войне.

К примеру накануне первый заместитель главы МЧС Беларуси Александр Худолеев заявил о том, что Гомельская область, которая граничит сразу с несколькими украинскими регионами, готова к переводу на военное время.

В ЦПД ранее уже прогнозировали, что Россия намерена далее распространять ИПСО об открытии второго фронта со стороны Беларуси и цель провокации — нагнетание паники в украинской обществе. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также ранее заявлял, что единственная угроза для Киева от Минска — информационная.

"Любая военная активность в Беларуси отслеживается нашей разведкой. На сегодня враг не имеет сил и средств для наступления на Украину с этого направления. РФ имитирует новую угрозу, чтобы оттянуть украинские силы с точек фронта, где ведутся активные боевые действия", — говорится в сообщении.

В конце публикации сказано, что украинские военные готовы к любым провокациям врагов, поэтому поводов для беспокойства нет.

Напомним, 29 мая сообщалось, что экс-глава Генштаба Владислав Селезнев оценил возможное новое наступление из Беларуси. По его словам, Волынскую, Ровненскую, Житомирскую и Киевскую области надежно защищает сеть инженерных фортификаций, минные поля и соответствующие подразделения Сил обороны.