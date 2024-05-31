Загроза лише інформаційна: у ЦПД розповіли, чому наступу ЗС РФ із Білорусі не буде

За інформацією Центру протидії дезінформації, противник має намір поширювати паніку серед українського населення і тим самим відволікти бійців ЗСУ від гарячих напрямків фронту.

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У мережі продовжують поширювати чутки про те, що російські окупанти нібито можуть готувати наступ із території Білорусі. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) розповіли, чому приводів для занепокоєння немає.

Зараз Мінськ продовжує кампанію зі створення напруги на кордоні з Україною і це так звана допомога Москві в інформаційній війні.

Наприклад, напередодні перший заступник глави МНС Білорусі Олександр Худолєєв заявив про те, що Гомельська область, яка межує одразу з кількома українськими регіонами, готова до переведення на воєнний час.

У ЦПД раніше вже прогнозували, що Росія має намір далі поширювати ІПСО про відкриття другого фронту з боку Білорусі і мета провокації — нагнітання паніки в українському суспільстві. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також раніше заявляв, що єдина загроза для Києва від Мінська — інформаційна.

"Будь-яка військова активність у Білорусі відстежується нашою розвідкою. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з цього напрямку. РФ імітує нову загрозу, щоб відтягнути українські сили з точок фронту, де ведуться активні бойові дії", — ідеться в повідомленні.

Наприкінці публікації сказано, що українські військові готові до будь-яких провокацій ворогів, тому приводів для занепокоєння немає.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що ексглава Генштабу Владислав Селезньов оцінив можливий новий наступ із Білорусі. За його словами, Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську області надійно захищає мережа інженерних фортифікацій, мінні поля та відповідні підрозділи Сил оборони.