США не втянут в войну: аналитик RAND назвал, как помочь Украине победить РФ

Соединенные Штаты все время с начала полномасштабной войны действуют очень осторожно, чтобы не допустить развития эскалации. Однако старший аналитик Эндрю Радин считает, что надо забыть о попытках ее контролировать.

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Изменение американской политики в вопросах Украины могло бы улучшить ситуацию с минимальным риском к эскалации. Об этом заявляет старший аналитик Эндрю Радин из некоммерческой исследовательской организации RAND.

В последние недели РФ имеет успехи на поле боя, но ситуация в Украине далека от безнадежности. США и союзники могут предоставить Киеву необходимое преимущество для победы. Однако пока администрация Байдена не может обеспечить необходимое участие США из-за опасений применения РФ ядерного оружия или втягивания страны в прямую войну. Однако по мнению автора такие опасения преувеличены, потому что столкновение с США для РФ является нежелательным и опасным.

Штаты за все время полномасштабной войны действуют умеренно и постепенно. От артиллерии в апреле 2022 года до ATACMS прошло больше года. Россия постоянно угрожает НАТО, но каждая "красная линия" не принесла результатов. Есть веские основания полагать, что Россия не намерена действовать против США, потому что это огромный риск для Кремля. Так же и ядерный удар по Украине приведет к значительным потерям со стороны РФ.

США должны изменить ситуацию в нескольких сферах:

позволить бить своим оружием по российским целям, тем более Киев готов пойти на такой риск;

расширить военное присутствие в Украине. Западные советники должны быть внутри страны, чтобы узнать о состоянии и потребностях Сил обороны;

расширить операции в киберпространстве и даже космосе;

побудить других союзников увеличить поддержку, Украина может получить новые возможности.

Радин пишет, что это может вызвать мнение, что Вашингтон вступит в войну, но на самом деле расширение Штатов в этих сферах станет предохранителем этого. Устранение ограничений по помощи позволит Украине ослабить российские силы и преодолеть их численное превосходство, особенно в то время, когда Кремль атакует находящихся в наступлении. Для США настало время занять более интенсивную роль в войне, резюмирует аналитик.

Напомним, 23 мая комбриг 57-й бригады ВСУ заявил, что Украина уже победила, потому что имеет шансы не потерять земель в отличие от Финляндии.

21 мая СМИ писали, что украинские партнеры избегают обсуждения победы над РФ.