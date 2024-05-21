Партнеры Украины избегают обсуждения победы над РФ: в каком направлении идти, — Foreign Affairs

Страны Запада должны признать, что их план заставить РФ сесть за стол мирных переговоров провалился, написали аналитики. По их мнению, нужно создать план победы и предоставить Украине все средства для ее достижения.

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Западные партнеры предоставляют Украине оружие для достижения определенных краткосрочных целей на поле боя, например, для наступления летом 2023 года. При этом они избегают высказываний о "победе над РФ", вместо этого говоря о поддержке до тех пор, пока "будет нужно". В то же время неизвестно о четком плане победы над страной-агрессором: его даже не обсуждают. Об отношениях Украины и стран Запада относительно российско-украинской войны рассказали на портале Foreign Affairs (FA).

На портале опубликовали анализ ситуации на российско-украинской войне, сделанный двумя авторами — экс-министром обороны Украины Андреем Загороднюком (2019-20 гг.) и аналитиком Элиотом Э. Коэном из Центра стратегических и международных исследований. По их мнению, Украине и партнерам нужно наконец создать план победы над РФ, поскольку до сих пор, похоже, также плана не существует.

По мнению авторов, создавая план победы, нужно думать в следующих направлениях.

Нужно обратить внимание на Крым и вытеснить ВС РФ с полуострова и остальных оккупированных территорий. Партнеры должны предоставить Украине ровно те ресурсы, которые необходимы для достижения этой цели. Дальнейшие боевые действия должны повлиять на российское население: оно наконец-то заметит потери человеческих ресурсов и то, что война забирает у них стабильность, достаток и будущее. Между тем режим президента РФ Владимира Путина должен зашататься под давлением извне и изнутри.

"Запад должен четко заявить, что его целью является решающая победа Украины и поражение России, и он должен взять на себя обязательства предоставлять Киеву прямую военную помощь и поддерживать оборонную промышленность страны, которая развивается", — написали аналитики.

Кроме того, страны-партнеры должны понять, что не удался их предыдущий план о завершении войны переговорами. На сегодня в РФ боевые действия в Украине постепенно превращают в "экзистенциальное противостояние", которое должно завершиться полным уничтожением противника, пояснили в статье foreign affairs. Также перечисляются некоторые средства, которые помогут украинской победе:

истребители F-16 с ракетами "воздух-воздух" большой дальности;

беспилотники — морские и воздушные;

переход ВСУ в "ограниченное контрнаступление";

"большое давление на РФ на экономическом и информационном фронтах" — это должны осуществить США и другие западные партнеры;

сотрудничество Запада и Украины в производстве оружия.

"Спасти преступный режим от краха не является задачей Запада", — отметили в статье Загороднюк и Коэн.

Переговоры по войне РФ — детали

Отметим, весной 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предложил мирный план, который состоит из 10 пунктов. Среди них — требование к РФ выйти из всех оккупированных территорий, выплата репараций, наказание военных преступников и тому подобное. В то же время политики США, Великобритании и других стран Запада регулярно повторяют о продолжении поддержки, при этом запрещая бить своим оружием по территории РФ.

Летом 2024 года в Швейцарии должен состояться мирный саммит, на котором Украина в очередной раз поднимет вопрос об условиях мира и завершения войны. В мероприятии не будут участвовать представители России, а также Китая, Бразилии, ЮАР.

Напоминаем, 16 мая президент Владимир Путин посетил Китай и встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. По итогам встречи политики заявили, что мир с Украиной возможен на условиях капитуляции и соглашения с тем, что оккупированные территории останутся под властью Москвы.