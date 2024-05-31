США не втягнуть у війну: аналітик RAND назвав, як допомогти Україні перемогти РФ

Сполучені Штати весь час з початку повномасштабної війни діють дуже обережно, щоб не допустити розвитку ескалації. Однак старший аналітик Ендрю Радін вважає, що треба забути про спроби її контролювати.

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Зміна американської політики у питаннях України могла б покращити ситуацію з мінімальним ризиком до ескалації. Про це заявляє старший аналітик Ендрю Радін з некомерційної дослідницької організації RAND.

Останніми тижнями РФ має успіхи на полі бою, але ситуація в Україні далека від безнадійності. США та союзники можуть надати Києву необхідну перевагу для перемоги. Проте наразі адміністрація Байдена не може забезпечити необхідну участь США через побоювання застосування РФ ядерної зброї або ж втягнення країни у пряму війну. Проте на думку автора такі побоювання перебільшені, бо зіткнення із США для РФ є небажаним і небезпечним.

Штати за весь час повномасштабної війни діють помірно й поступово. Від артилерії у квітні 2022 року до ATACMS пройшов понад рік. Росія постійно погрожує НАТО, але кожна "червона лінія" не принесла результатів. Є вагомі підстави вважати, що Росія не має наміру діяти проти США, бо це величезний ризик для Кремля. Так само і ядерний удар по Україні призведе до значних втрат з боку РФ.

США мають змінити ситуацію в кількох сферах:

дозволити бити своєю зброєю по російських цілях, тим паче Київ готовий піти на такий ризик;

розширити військову присутність в Україні. Західні радники мають бути всередині країни, щоб дізнатися про стан та потреби Сил оборони;

розширити операції в кіберпросторі та навіть космосі;

спонукати інших союзників збільшити підтримку, Україна може отримати нові можливості.

Радін пише, що це може викликати думку, що Вашингтон вступить у війну, але насправді розширення Штатів у цих сферах стане запобіжником цього. Усунення обмежень по допомозі дозволить Україні послабити російські сили й подолати їхню чисельну перевагу, особливо в той час, коли Кремль атакує знаходиться в наступі. Для США настав час зайняти більш інтенсивну роль у війні, резюмує аналітик.

Нагадаємо, 23 травня комбриг 57-ї бригади ЗСУ заявив, що Україна вже перемогла, бо має шанси не втратити земель на відміну від Фінляндії.

21 травня ЗМІ писали, що українські партнери уникають обговорення перемоги над РФ.