Защитница Людмила Шкуренко во время выполнения боевого задания 29 мая попала под вражеский обстрел и получила несовместимые с жизнью травмы. Женщина выучилась на оператора дронов, после чего она мобилизовалась в армию.

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Во время боев с российскими захватчиками на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области Людмила Шкуренко. Трагическая весть поступила с малой ей родины, города Украинка Обуховского района.

Будучи мамой двоих детей, женщина всячески помогала Вооруженным силам как волонтер, однако со временем она выучилась на оператора дронов, после чего она мобилизовалась в армию

29 мая при выполнении боевого задания Людмила попала под вражеский обстрел: полученные ранения стали для нее смертельными. О гибели защитницы сообщили на малой ее малой родине, в городе Украинка Обуховского района.

"Опять беда, снова большая потеря... На фронте погибла Шкуренко Людмила Викторовна, 1980 года рождения. Разведчица-наводчица разведывательного отделения разведывательного взвода 1-ого механизированного батальона. 14 мая, 2023 года Защитница вступила в ряды Вооруженных Сил Украины, проходила обучение по управлению разведподразделениями. 15 мая этого года была мобилизована. 29-го мая, во время выполнения боевого задания на Купянском направлении, попала под вражеский обстрел", — говорится в сообщении на странице Украинской общины в Facebook.

Людмила Шкуренко погибла на фронте

При этом пользователи местных пабликов пишут, что длительное время Людмила помогала Силам обороны как волонтер. Но постоянно стремилась сделать больше.

"Женщина-воин, женщина-волонтер, женщина... Пожалуй, нет таких людей в Украинке, кто бы не знал ее вспыльчивый характер, за которым стояла женская доброта и стремление помогать людям, животным, стране в трудную минуту. "Ее характер позволял ей достичь всего, к чему стремилась..." — сквозь отчаяние говорят родные защитницы. "А с полномасштабным вторжением целью Людмилы стала защита страны от врага", — указано в сообщении.

31 мая Людмила Шкуренко вернулась домой на щите. 1 июня состоится церемония прощания с женщиной-воином в родном городе с женщиной-воином. Колонна с телом погибшей защитницы в 10:30 выедет из города Обухов в Украинку. Защитницу похоронят на кладбище города Украинка на "Аллее Героев 2". У Людмилы остались мама, двое детей и любимый муж.

30 мая стало известно о гибели во время выполнения боевого задания на фронте украинского режиссера Константина Петрика, который добровольно встал на защиту Родины от российской агрессии.

Кроме того, 23 мая на фронте погиб футболист Серго Горнакашвили из ФК "Колос" (Великая Дымерка Киевской области), который играл за команду с 2006 года и признавался лучшим игроком чемпионата. Без отца осталось трое детей.