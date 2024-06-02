В Украину прибыл греческий офицер обучать пилотов для F-16, — СМИ

Греция присоединилась к коалиции по обучению украинских военных пользованию F-16 в августе 2023 года. Греки имеют большой опыт эксплуатации американских истребителей из-за конфликтов с Турцией.

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В Украину прибыл первый офицер военно-воздушных сил Греции, чтобы обучать украинских военных управлению истребителями F-16. Об этом сообщает греческий информационный портал defence-point.gr.

Как известно, греческие ВВС пользуются преимуществами американских самолетов в течение почти 40 лет из-за турецкой агрессии. Поэтому в Греции имеют немалый опыт экспуатации F-16, особенно в ближнем воздушном бою. Этим секретам офицер будет учить украинских пилотов, поэтому прибыл накануне в Киев.

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Судя по всему, визит греческого офицера в столицу Украины может быть частью инициативы "Коалиция по обучению F-16". Ее создали еще 13 июля 2023 года во время саммита НАТО в Вильнюсе. К инициативе сначала присоединились такие страны: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. Уже в августе стало известно, что Греция также включится в вопрос учений украинских пилотов пользованию F-16.

В рамках этой коалиции в Румынии был создан европейский центр подготовки пилотов американских истребителей F-16, который получил название European F-16 Training Center. Его работа началась в ноябре 2023 года. Сейчас официально американских истребителей в Украине еще нет. Партнеры обещают передать самолеты в ближайшие недели.

Напомним, Нидерланды позволят использовать F-16 над территорией РФ.

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