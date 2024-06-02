До України прибув грецький офіцер навчати пілотів для F-16, — ЗМІ

Греція приєдналася до коаліції з навчання українських військових користування F-16 в серпні 2023 року. Вони мають неабиякий досвід експлуатації американських винищувачів через конфлікти з Туреччиною.

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До України прибув перший офіцер військово-повітряних сил Греції, аби навчати українських військових управління винищувачами F-16. Про це повідомляє грецький інформаційний портал defence-point.gr.

Як відомо, грецькі ВПС користуються перевагами американських літаків протягом майже 40 років через турецьку агресію. Тому в Греції мають чималий досвід експуатації F-16, особливо в ближньому повітряному бою. Цих секретів офіцер навчатиме українських пілотів, тому прибув напередодні до Києва.

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Судячи з усього, візит грецького офіцера до столиці України може бути частиною ініціативи "Коаліція з навчання F-16". Її створили ще 13 липня 2023 року під час саміту НАТО у Вільнюсі. До ініціативи спочатку приєдналися такі країни: Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція. Уже в серпні стало відомо, що Греція також включиться в питання навчань українських пілотів користування F-16.

У рамках цієї коаліції в Румунії було створено європейський центр підготовки пілотів американських винищувачів F-16, який отримав назву European F-16 Training Center. Його робота почалася в листопаді 2023 року. Наразі офіційно американських винищувачів в Україні ще немає. Партнери обіцяють передати літаки в найближчі тижні.

Нагадаємо, Нідерланди дозволять використувати F-16 над територією РФ.

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