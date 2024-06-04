Путин может использовать "блеф" Макрона, чтобы унизить его, — The Washington Post

Как пишет Ли Хокстедер, попытки президента США Джо Байдена поддержать Украину, но избежать мировой войны, привела к самоограничению и промедлению с предоставлением ее армии необходимого вооружения.

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Если президент Франции Эммануэль Макрон блефует в вопросе отправки войск в Украину, то президент РФ Владимир Путин может использовать это для его унижения. Об этом пишет Ли Хокстедер в колонке для The Washington Post.

По его словам, красные линии, которые ограничивают западную военную поддержку Украины, сейчас больше похожи на "выцветшие розовые точки". В частности, Соединенные Штаты Америки уже отменили запрет на удары по России их оружием.

"Поскольку прежние жесткие ограничения на эскалацию были отброшены в интересах обеспечения выживания Украины, наиболее незыблемым с самого начала был запрет на развертывание западных войск. Сейчас этот фундаментальный запрет выглядит более шатким, чем когда-либо, поскольку Франция рассматривает возможность направления военных инструкторов", — добавил он.

Хокстедер считает, что последствия такого решения могут быть более серьезными и менее предсказуемыми, чем во все предыдущие разы, когда Запад соглашался на помощь, которую ранее отвергал. По его словам, отправка войск в Украину приведет к "квантовому эскалационному скачку", поскольку европейские войска могут понести потери, а политическая ценность идеи о том, что это война, в которой только украинцы идут на огромные жертвы для защиты Европы под РФ, пострадает.

Отмечается, что попытки президента США Джо Байдена поддержать Украину, но избежать мировой войны, привела к самоограничению и промедлению с предоставлением ее армии необходимого вооружения. В то же время это разоблачило пустые ядерные угрозы Москвы в ответ на предоставление все более мощного оружия.

"За последние два года несколько западных союзников осуществили небольшие тренировочные миссии в Украине. То, что сейчас обдумывает президент Франции Эммануэль Макрон, представляется более амбициозным, более публичным и более рискованным — даже если инструкторы, которых он может отправить, будут далеко от линии фронта", — пишет Хокстедер.

По его словам, Макрон считает, что Западу следует держать Кремль в неопределенности, чтобы переложить бремя просчета рисков эскалации на Путина. Автор задается вопросом: а что, если Путин раскусит блеф Макрона? По его мнению, президент Франции почти не подготовил общественное мнение к возможной гибели французских солдат в Украине, а большинство основных союзников Франции по НАТО выступают категорически против развертывания войск и "вряд ли воспользуются французскими потерями для поиска более прямой конфронтации с Россией".

"На самом деле, Путин может рассматривать удар по французским войскам, если российские войска смогут их найти, не только как способ разоблачить разногласия Запада, но и как шанс унизить Макрона, который сейчас является одним из самых ястребиных антироссийских западных лидеров. Франция имеет мощные вооруженные силы и является одним из ведущих мировых производителей оружия. Но остается непонятным, что именно Франция может предложить испытанным в боях киевским военным после более чем двух лет сдерживания натиска Путина", — добавляет он.

Также Хокстедер отметил, что Франция предоставляет Украине военную помощь, однако по общему объему уступает Нидерландам, Дании и Польше, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки, Германии и Великобритании.

Он считает, что Макрон рискует подчеркнуть свою изолированность, получив мало пользы, если объявит об отправке военных инструкторов в Украину в 80-ю годовщину Дня высадки в Нормандии.

Напомним, 3 июня глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России за следующие два-три года, ведь именно столько времени РФ будет достаточно для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне.

В этот же день Financial Times обнародовало материал в котором говорится о том, что страны НАТО боятся, что Украина может проиграть войну, а потому готовы идти на больший риск.