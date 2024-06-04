Штурмуют и накапливают резервы: что делают ВС РФ на Бахмутском направлении, — майор НГУ

Офицер бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко сказал, что оккупанты штурмуют Часов Яр, а также его окрестности со стороны Богдановки. Они применяют дроны, артиллерию и тактическую авиацию.

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На Бахмутском направлении ВС РФ имеют в 3-5 раз больше личного состава, чем Силы обороны Украины. Об этом рассказал майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж", Дмитрий Кожубенко в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, на Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Часов Яр, а также его окрестности со стороны Богдановки.

"В районе обороны бригады "Рубеж" противник сейчас активных штурмовых действий не проводит. Россияне осуществляют накопление резервов живой силы и техники, а также разведку наших передовых позиций", — рассказал Кожубенко.

Также он заявил, что россияне наносят огневое поражение по позициям украинских защитников, используя артиллерию, а также FPV-дронов.

Майор НГУ также заявил, что ВС РФ используют тактическую авиацию в районе Часового Яра. Что касается резервов, то точной цифры нет.

"Но можем понимать, что противник имеет в 3-5 раз больше личного состава, чем у нас. Также россияне имеют значительное преимущество в технике и артиллерии", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ не дают россиянам накопить резервы возле Волчанска. По словам командира подразделения Сил обороны Дениса Ярославского, противник сейчас контролирует не более 20% города в Харьковской области. Кроме того, украинские защитники получили вооружение, которое поможет полностью убрать оттуда оккупантов.

Также в ВСУ назвали потери ВС РФ на Харьковщине. По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, Силы обороны стабилизируют ситуацию на направлении, где уже практически месяц пытаются наступать россияне. При этом угроза от авиабомб остается.