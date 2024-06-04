Штурмують і накопичують резерви: що роблять ЗС РФ на Бахмутському напрямку, — майор НГУ

Офіцер бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко сказав, що окупанти штурмують Часів Яр, а також його околиці з боку Богданівки. Вони застосовують дрони, артилерію і тактичну авіацію.

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На Бахмутському напрямку ЗС РФ мають у 3-5 разів більше особового складу, ніж Сили оборони України. Про це розповів майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж", Дмитро Кожубенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, на Бахмутському напрямку окупанти штурмують Часів Яр, а також його околиці з боку Богданівки.

"У районі оборони бригади "Рубіж" противник наразі активних штурмових дій не проводить. Росіяни здійснюють накопичення резервів живої сили і техніки, а також розвідку наших передових позицій", — розповів Кожубенко.

Також він заявив, що росіяни завдають вогневого ураження по позиціях українських захисників, використовуючи артилерію, а також FPV-дронів.

Майор НГУ також заявив, що ЗС РФ використовують тактичну авіацію в районі Часового Яру. Що стосується резервів, то точної цифри немає.

"Але можемо розуміти, що противник має в 3-5 разів більше особового складу, ніж у нас. Також росіяни мають значну перевагу в техніці та артилерії", — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ не дають росіянам накопичити резерви біля Вовчанська. За словами командира підрозділу Сил оборони Дениса Ярославського, противник наразі контролює не більше ніж 20% міста в Харківській області. Крім того, українські захисники отримали озброєння, яке допоможе повністю прибрати звідти окупантів.

Також у ЗСУ назвали втрати ЗС РФ на Харківщині. За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, Сили оборони стабілізують ситуацію на напрямку, де вже практично місяць намагаються наступати росіяни. При цьому загроза від авіабомб залишається.