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Военный Фокус

Фейковая атака хуситов на авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower

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Фото: скриншот | Якобы результат удара по авианосцу Dwight D. Eisenhower

В минувшие выходные повстанцы-хуситы заявили, что нанесли удар по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море с помощью дрона-камикадзе или ракеты. На этой неделе появились сфальсифицированные спутниковые снимки, на которых якобы изображен авианосец на срочном ремонте.

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Фокус перевел статью Ставроса Атламазаоглу о том, как хуситы "атаковали" авианосец Dwight D. Eisenhower.

В действительности на одном из снимков был изображен российский авианосец "Адмирал Кузнецов", а другой представлял собой старую фотографию авианосца USS Dwight D. Eisenhower в Норфолке, штат Вирджиния, с пририсованными повреждениями.

  • Центральное командование США опровергло заявления хуситов, назвав их частью кампании по дезинформации. Такая дезинформация подрывает авторитет американских военных и может быть выгодна противникам вроде России и Китая.

Развенчано: заявления хуситов об ударе по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower

В минувшие выходные повстанцы-хуситы заявили, что нанесли удар дроном-камикадзе (по некоторым данным, также ракетный удар) по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море.

удар по авианосцу, удар хуситов, обстрелы кораблей в красном море, ВМС США, авианосец Dwight D. Eisenhower Fullscreen
Поддельный снимок "атакованного" авианосца

На этой неделе на нескольких спутниковых снимках, появившихся на сайте X, якобы можно было увидеть американский авианосец, находящийся на срочном ремонте в бухте Суда, Греция.

Оба снимка оказались сфальсифицированными и вводящими в заблуждение.

Дезинформация об атаках на авианосцы

Сначала о главном. В ноябре 2023 года повстанцы-хуситы в Йемене начали атаковать международные суда в Красном море и вблизи него в ответ на военные действия Израиля в Газе.

Возглавляемая США коалиция быстро отреагировала на действия хуситов, нанеся точные удары по их позициям. Эти операции продолжаются, но с переменным успехом. Йеменские повстанцы продолжают представлять опасность для международного судоходства, запуская баллистические противокорабельные ракеты и дроны-камикадзе.

Военно-морские силы США вместе с союзниками и партнерами развернули в регионе свои силы и средства для борьбы с хуситами. Как минимум один американский авианосец поддерживает операцию авиаударами. В выходные хуситы заявили, что нанесли удар по кораблю ВМС США Dwight D. Eisenhower.

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Однако на спутниковых снимках, выставленных в двух аккаунтах в соцсети X, не видно того, о чем они заявляют. На первом снимке изображен даже не американский военный корабль, а российский авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте в российском порту Мурманск. На второй фотографии действительно изображен USS Dwight D. Eisenhower, но это старая фотография корабля, стоящего в гавани в Норфолке, штат Вирджиния. Более того, предполагаемые повреждения на носу авианосца – грубая работа неумелого графического дизайнера.

Центральное командование США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке и в Западной Азии, категорически опровергло утверждения о том, что хуситы нанесли удар по американскому авианосцу.

"Заявление хуситов о нанесении удара по авианосцу USS Eisenhower или любому другому кораблю ВМС США не соответствует действительности, – заявил представитель Центрального командования США в интервью "Голосу Америки". – Это постоянная кампания дезинформации, которую хуситы проводят уже несколько месяцев".

Оба видеоролика посмотрели миллионы онлайн-пользователей, вызвав в Интернете дискуссии о возможностях и готовности американских авианосцев.

Отрицание и расширенная геополитика

Дезинформация о том, что американский авианосец поврежден повстанческим беспилотником или ракетой, безусловно, была бы полезна России и Китаю. Двум ближайшим противникам Америки было бы выгодно подчеркнуть уязвимость самых грозных систем вооружений американских вооруженных сил, чтобы похвастаться собственными возможностями и попытаться повлиять на нейтральные страны или партнеров США, которые, возможно, находятся в раздумьях.

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По лучшим пропагандистским традициям, заявления хуситов опираются на косвенные истины

По лучшим пропагандистским традициям, заявления хуситов опираются на косвенные истины. Да, у хуситов впечатляющие возможности для повстанческой группировки. Да, они использовали эти возможности для нанесения ударов по международному судоходству. Да, западные военные корабли подвергались прямому обстрелу. Но факты свидетельствуют о том, что дроны-камикадзе или ракеты не поражали корабль Dwight D. Eisenhower ВМС США.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.