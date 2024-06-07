Фейковая атака хуситов на авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower

В минувшие выходные повстанцы-хуситы заявили, что нанесли удар по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море с помощью дрона-камикадзе или ракеты. На этой неделе появились сфальсифицированные спутниковые снимки, на которых якобы изображен авианосец на срочном ремонте.

Related video

Фокус перевел статью Ставроса Атламазаоглу о том, как хуситы "атаковали" авианосец Dwight D. Eisenhower.

В действительности на одном из снимков был изображен российский авианосец "Адмирал Кузнецов", а другой представлял собой старую фотографию авианосца USS Dwight D. Eisenhower в Норфолке, штат Вирджиния, с пририсованными повреждениями.

Центральное командование США опровергло заявления хуситов, назвав их частью кампании по дезинформации. Такая дезинформация подрывает авторитет американских военных и может быть выгодна противникам вроде России и Китая.

Развенчано: заявления хуситов об ударе по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower

В минувшие выходные повстанцы-хуситы заявили, что нанесли удар дроном-камикадзе (по некоторым данным, также ракетный удар) по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море.

Поддельный снимок "атакованного" авианосца

На этой неделе на нескольких спутниковых снимках, появившихся на сайте X, якобы можно было увидеть американский авианосец, находящийся на срочном ремонте в бухте Суда, Греция.

Оба снимка оказались сфальсифицированными и вводящими в заблуждение.

Дезинформация об атаках на авианосцы

Сначала о главном. В ноябре 2023 года повстанцы-хуситы в Йемене начали атаковать международные суда в Красном море и вблизи него в ответ на военные действия Израиля в Газе.

Возглавляемая США коалиция быстро отреагировала на действия хуситов, нанеся точные удары по их позициям. Эти операции продолжаются, но с переменным успехом. Йеменские повстанцы продолжают представлять опасность для международного судоходства, запуская баллистические противокорабельные ракеты и дроны-камикадзе.

Военно-морские силы США вместе с союзниками и партнерами развернули в регионе свои силы и средства для борьбы с хуситами. Как минимум один американский авианосец поддерживает операцию авиаударами. В выходные хуситы заявили, что нанесли удар по кораблю ВМС США Dwight D. Eisenhower.

Важно

Искусственные острова, город будущего и десятки военных баз: кто получит Красное море

Однако на спутниковых снимках, выставленных в двух аккаунтах в соцсети X, не видно того, о чем они заявляют. На первом снимке изображен даже не американский военный корабль, а российский авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте в российском порту Мурманск. На второй фотографии действительно изображен USS Dwight D. Eisenhower, но это старая фотография корабля, стоящего в гавани в Норфолке, штат Вирджиния. Более того, предполагаемые повреждения на носу авианосца – грубая работа неумелого графического дизайнера.

Центральное командование США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке и в Западной Азии, категорически опровергло утверждения о том, что хуситы нанесли удар по американскому авианосцу.

"Заявление хуситов о нанесении удара по авианосцу USS Eisenhower или любому другому кораблю ВМС США не соответствует действительности, – заявил представитель Центрального командования США в интервью "Голосу Америки". – Это постоянная кампания дезинформации, которую хуситы проводят уже несколько месяцев".

Оба видеоролика посмотрели миллионы онлайн-пользователей, вызвав в Интернете дискуссии о возможностях и готовности американских авианосцев.

Отрицание и расширенная геополитика

Дезинформация о том, что американский авианосец поврежден повстанческим беспилотником или ракетой, безусловно, была бы полезна России и Китаю. Двум ближайшим противникам Америки было бы выгодно подчеркнуть уязвимость самых грозных систем вооружений американских вооруженных сил, чтобы похвастаться собственными возможностями и попытаться повлиять на нейтральные страны или партнеров США, которые, возможно, находятся в раздумьях.

По лучшим пропагандистским традициям, заявления хуситов опираются на косвенные истины

По лучшим пропагандистским традициям, заявления хуситов опираются на косвенные истины. Да, у хуситов впечатляющие возможности для повстанческой группировки. Да, они использовали эти возможности для нанесения ударов по международному судоходству. Да, западные военные корабли подвергались прямому обстрелу. Но факты свидетельствуют о том, что дроны-камикадзе или ракеты не поражали корабль Dwight D. Eisenhower ВМС США.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.