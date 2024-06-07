"Не несут ядерное оружие": Куба подтвердила отправку Россией военных кораблей в регион

Визит военных российских кораблей на "остров Свободы" соответствует международным правилам, отметили в МИД Кубы. Это отвечает историческим дружественным отношениям между Гаваной и Москвой.

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Четыре российских военных корабля прибудут в порт Гаваны на следующей неделе. В то же время они не несут ядерного оружия и не представляют угрозы для региона, пишет Reuters.

"Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам", — цитирует агентство заявление МИД Кубы.

Также в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка не представляет угрозы для региона.

Отметим, что заявление кубинской стороны прозвучало после того, как официальный представитель США сообщил, что Российская Федерация планирует отправить боевые корабли в Карибский регион для проведения военно-морских учений, в том числе к союзникам в Кубе и Венесуэле.

Напомним, в сентябре 2023 года на Кубе арестовали 17 человек, причастных к торговле людьми в пользу России. В частности, вербовщики получали деньги за наем кубинцев на службу в ряды ВС РФ.

Также напомним, что президент России Владимир Путин 5 июня заявил о возможности размещения обычных ракет в пределах досягаемости США и их европейских союзников. Это произойдет, если Украина получит разрешение использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории.