Візит військових російських кораблів на "острів Свободи" відповідає міжнародним правилам, зазначили в МЗС Куби. Це відповідає історичним дружнім відносинам між Гаваною і Москвою.

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Чотири російські військові кораблі прибудуть у порт Гавани наступного тижня. Водночас вони не несуть ядерної зброї і не становлять загрози для регіону, пише Reuters.

"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам", — цитує агентство заяву МЗС Куби.

Також у заяві зовнішньополітичного відомства зазначається, що жоден із кораблів не несе ядерної зброї, тому їхня стоянка не становить загрози для регіону.

Зазначимо, що заява кубинської сторони прозвучала після того, як офіційний представник США повідомив, що Російська Федерація планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон для проведення військово-морських навчань, зокрема й до союзників у Кубі та Венесуелі.

Нагадаємо, у вересні 2023 року на Кубі заарештували 17 осіб, причетних до торгівлі людьми на користь Росії. Зокрема, вербувальники отримували гроші за наймання кубинців на службу до лав ЗС РФ.

Також нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 5 червня заявив про можливість розміщення звичайних ракет у межах досяжності США та їхніх європейських союзників. Це станеться, якщо Україна отримає дозвіл використовувати західну зброю дальнього радіусу дії для нанесення ударів по російській території.