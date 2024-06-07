Счета военнообязанных, указавших фейковые адреса в "Резерв+", могут блокировать, — СМИ

По словам журналистов, для физических лиц штрафы за нарушение воинского учета теперь составляют до 25,5 тысячи грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн. Если штраф будет не был уплачен добровольно, то человеку могут заблокировать банковский счет.

Related video

Если военнообязанный указал неправдивый адрес проживания в приложении "Резерв+", то его банковский счет могут заблокировать. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

По словам журналистов, надлежащим подтверждением оповещения в соответствии с постановлением Кабмина является почтовое сообщение, которое посылало ТЦК по адресу, указанному при обновлении данных. В нем же должна быть проставлена ​​отметка об отсутствии лица по этому адресу.

Более того, как сообщается, если у ТЦК есть подтверждающие документы, протокол за нарушение правил военного учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе. Так, выносить постановление о наложении штрафа ТЦК сможет заочно.

Что такое подтверждение вызова военнообязанного в ТЦК

В материале говорится, что таким документом в случае вручения повестки являются:

личная подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки;

видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Кроме того, как сообщается, повестка может быть отправлена почтой. В таком случае подтверждением являются:

день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

По словам журналистов, для физических лиц штрафы теперь составляют до 25,5 тысячи грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн. Если штраф будет не был уплачен добровольно, то человеку могут заблокировать банковский счет.

Издание пишет, что если человек не обновил данные в ТЦК в указанный срок, то повестка будет направлен на задекларированный или зарегистрированный адрес.

Что считать обновлением данных в ТЦК

Журналисты отметили, что постановление Кабмина о регулировании "Резерв+" не опубликовано. Несмотря на то, что в Министерстве обороны не раз заявляли о том, что оно было принято 10 мая, не было никаких сообщений о номере, названии, дате принятия нормативного акта, который регулирует порядок обновления данных с помощью приложения.

Напомним, мэр Черновцов Роман Кличук раскритиковал ТЦК за "охоту на людей". По его словам, работники ТЦК отпугивают гостей города. Он добавил, что с "такими темпами" мобилизации в Украине в Черновцы скоро не будет приезжать ни один транспорт — ни автобусы, ни поезда.