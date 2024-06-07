Рахунки військовозобов'язаних, які вказали фейкові адреси в "Резерв+", можуть блокувати, — ЗМІ

За словами журналістів, для фізичних осіб штрафи за порушення військового обліку тепер становлять до 25,5 тисячі грн, а для бізнесу — до 59,5 тисячі грн. Якщо штраф не був сплачений добровільно, то людині можуть заблокувати банківський рахунок.

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Якщо військовозобов'язаний вказав неправдиву адресу проживання в додатку "Резерв+", то його банківський рахунок можуть заблокувати. Про це пише"Судово-юридична газета".

За словами журналістів, належним підтвердженням оповіщення згідно з постановою Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, зазначеною під час оновлення даних. У ньому ж має бути проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою.

Ба більше, як повідомляється, якщо у ТЦК є підтверджувальні документи, протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а одразу виноситися постанова про штраф. Так, виносити постанову про накладення штрафу ТЦК зможе заочно.

Що таке підтвердження виклику військовозобов'язаного до ТЦК

У матеріалі йдеться, що таким документом у разі вручення повістки є:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки;

відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Крім того, як повідомляється, повістка може бути надіслана поштою. У такому разі підтвердженням є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленої цією особою ТЦК при уточненні своїх облікових даних;

день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

За словами журналістів, для фізичних осіб штрафи тепер становлять до 25,5 тисячі грн, а для бізнесу — до 59,5 тисячі грн. Якщо штраф не був сплачений добровільно, то людині можуть заблокувати банківський рахунок.

Видання пише, що якщо людина не оновила дані в ТЦК у зазначений термін, то повістка буде надіслана на задекларовану або зареєстровану адресу.

Що вважати оновленням даних у ТЦК

Журналісти зазначили, що постанова Кабміну про регулювання "Резерв+" не опублікована. Попри те, що в Міністерстві оборони неодноразово заявляли про те, що її ухвалили 10 травня, не було жодних повідомлень щодо номера, назви, дати ухвалення нормативного акта, який регулює порядок оновлення даних за допомогою застосунку.

Нагадаємо, мер Чернівців Роман Клічук розкритикував ТЦК за "полювання на людей". За його словами, працівники ТЦК відлякують гостей міста. Він додав, що з "такими темпами" мобілізації в Україні до Чернівців скоро не приїжджатиме жоден транспорт — ні автобуси, ні поїзди.