Путин должен признать, что Украина не даст принудить себя к капитуляции, — Шольц

Канцлер Германии подчеркнул, что РФ должна прекратить захватническую войну и заверил, что оккупантам не сойдут с рук их империалистические замашки.

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Украина не позволит российским оккупантам поставить себя на колени или заставить капитулировать перед РФ. Об этом в своем еженедельном обращении заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Украина сильна и не позволит поставить себя на колени или принудить к капитуляции. Путин должен наконец это признать", — сказал Шольц.

Он уточнил, что для Украины может быть только справедливый мир и заверил, что России не сойдут с рук ее империалистические замашки.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия постоянно находится в координации с партнерами и союзниками и будет пытаться во время Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня, убедить страны Азии, Африки и Южной Америки занять общую позицию в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

"Россия должна прекратить свою захватническую войну", — подчеркнул Шольц.

Стоит отметить, что все эти заявления Олаф Шольц сделал накануне выборов в Европейский парламент.

Напомним, 6 июня Олаф Шольц объяснил, почему принял решение предоставить Украине разрешение на использование немецкого оружия для ударов по целям на территории РФ.

4 июня Олаф Шольц заявил, что не считает, что удары, которые будет наносить Украина по территории РФ оружием, поставляемым из Германии, станут причиной эскалации.