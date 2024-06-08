Путін повинен визнати, що Україна не дасть примусити себе до капітуляції, — Шольц

Канцлер Німеччини наголосив, що РФ повинна припинити загарбницьку війну та запевнив, що окупантам не зійдуть з рук їх імперіалістичні замашки.

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Україна не дозволить російським окупантам поставити себе на коліна чи примусити капітулювати перед РФ. Про це у своєму щотижневому зверненні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Україна сильна й не дозволить поставити себе на коліна чи примусити до капітуляції. Путін повинен нарешті це визнати", — сказав Шольц.

Він уточнив, що для України може бути лише справедливий мир та запевнив, що Росії не зійдуть з рук її імперіалістичні замашки.

Німецький канцлер наголосив, що Німеччина постійно перебуває в координації з партнерами та союзниками та намагатиметься під час Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня, переконати країни Азії, Африки та Південної Америки зайняти спільну позицію відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

"Росія повинна припинити свою загарбницьку війну", – підкреслив Шольц.

Варто зазначити, що усі ці заяви Олаф Шольц зробив напередодні виборів до Європейського парламенту.

Нагадаємо, 6 червня Олаф Шольц пояснив, чому ухвалив рішення надати Україні дозвіл на використання німецької зброї для ударів по цілях на території РФ.

4 червня Олаф Шольц заявив, що не вважає, що удари, які завдаватиме Україна по території РФ зброєю, що поставляється з Німеччини, стануть причиною ескалації.