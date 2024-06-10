РЭБ, штурмовые группы и потери ВС РФ: офицер ВСУ о ситуации на Покровском направлении

По словам бойца 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, украинские средства радиоэлектронной борьбы могут приземлить колоссальное количество вражеских FPV-дронов, но оккупанты их запускают еще больше. Украинской стороне нужно работать над этим вопросом.

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Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всему фронту. В частности тяжелые бои фиксируются в Донецкой области, а именно — на Покровском направлении. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в комментарии "Еспресо.TV" рассказал, что там происходит сейчас.

По его словам, уже не первый месяц Покровское направление является одним из самых горячих и у штурмовых групп противника есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые они выставляют на позиции, которые пытаются занять.

"Враг постоянно штурмует, пытается пробить линию обороны, ему это не удается. Подразделения бригады держат оборону в определенной полосе, уничтожая каждый день большое количество оккупантов и всего того, с чем они идут на штурмы. За минувшие сутки были уничтожены вражеский танк Т-72, а еще один поврежден, также антенны МТ-ЛБ, беспилотные комплексы", — заявил Сергей Цехоцкий.

Украинские системы РЭБ, продолжает офицер 59-й ОМБр, способны приземлить огромное количество FPV-дронов российских оккупантов, однако их летит также очень много, что является угрозой для украинских позиций и воинов.

Сейчас россияне постоянно вкладывают новые силы и обновляют свои подразделения. В атаку идут в основном малые штурмовые группы, которые хорошо оснащены и вооружены.

"Абсолютно все эти группы имеют средства РЭБ, которые они выставляют на позиции, куда добираются или пытаются добраться. Поэтому не надо считать врага некомпетентным или недоукомплектованным. Соответственно, нам надо совершенствовать свои средства РЭБ", — подытожил Сергей Цехоцкий.

Напомним, 4 июня в Генштабе сообщили, что ВС РФ не сбавляют темпов на Покровском направлении. За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. Силы обороны отражают атаки оккупантов на Покровском, Кураховском, Купянском и Времовском направлениях.