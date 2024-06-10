РЕБ, штурмові групи і втрати ЗС РФ: офіцер ЗСУ про ситуацію на Покровському напрямку

За словами бійця 59-ї ОМБр Сергія Цехоцького, українські засоби радіоелектронної боротьби можуть приземлити колосальну кількість ворожих FPV-дронів, але окупанти їх запускають ще бiльше. Українській стороні потрібно працювати над цим питанням.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників по всьому фронту. Зокрема важкі бої фіксуються на Донеччині, а саме — на Покровському напрямку. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМБр) імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький у коментарі "Еспресо.TV" розповів, що там відбувається зараз.

За його словами, вже не перший місяць Покровський напрямок є одним із найгарячіших, і у штурмових груп противника є засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які вони виставляють на позиції, які намагаються зайняти.

"Ворог постійно штурмує, намагається пробити лінію оборони, йому це не вдається. Підрозділи бригади тримають оборону у визначеній смузі, знищуючи щодня велику кількість окупантів і всього того, з чим вони йдуть на штурми. За минулу добу було знищено ворожий танк Т-72, а ще один пошкоджено, також антени МТ-ЛБ, безпілотні комплекси", — заявив Сергій Цехоцький.

Українські системи РЕБ, продовжує офіцер 59-ї ОМБр, здатні приземлити величезну кількість FPV-дронів російських окупантів, проте їх летить також дуже багато, що є загрозою для українських позицій і воїнів.

Наразі росіяни постійно вкладають нові сили та оновлюють свої підрозділи. В атаку йдуть здебільшого малі штурмові групи, які добре оснащені та озброєні.

"Абсолютно всі ці групи мають засоби РЕБ, які вони виставляють на позиції, куди добираються або намагаються дістатися. Тому не треба вважати ворога некомпетентним або недоукомплектованим. Відповідно, нам треба вдосконалювати свої засоби РЕБ", — підсумував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, 4 червня в Генштабі повідомили, що ЗС РФ не зменшують темпів на Покровському напрямку. За добу на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Сили оборони відбивають атаки окупантів на Покровському, Курахівському, Куп'янському та Времівському напрямках.