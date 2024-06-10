Для перегруппировки: в ВСУ рассказали, как россияне используют "кадыровцев" под Харьковом

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, чеченское подразделение "Ахмат" будет размещено недалеко от границы. Бойцы Рамзана Кадырова нужны противнику в качестве заградотрядов.

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Российские оккупанты продолжают попытки наступления в Харьковской области и теперь прибегли к новой тактике. Они выставили заградительные отряды, которые состоят из бойцов подразделения "Ахмат" из Чечни. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, такой шаг противнику необходим для того, чтобы поддерживать перегруппировку своих подразделений на этом направлении. Для этого чеченские войска и прибыли под Харьков.

"Есть информация, что они будут размещать эти подразделения (кадыровцев, — ред.) для поддержки перегруппировки своих войск. Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Конечно, будут размещены они где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковщины", — заявил Назар Волошин.

Отдельно спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что россияне были вынуждены пойти на такой шаг и это объясняется высокими потерями оккупантов на этом направлении. Соответственно, чтобы компенсировать утраченные резервы и тем самым попытаться стабилизировать ситуацию в Харьковской области, было принято решение маневрировать резервами и пополнить силы с помощью воздушно-десантных войск, а также 11 и 44 армейских корпусов.

Напомним, 9 июня сообщалось, что РФ перебрасывает войска под Харьков, о чем заявили в американском Институте изучения войны. Противник хотел пополнить это направление операторами дронов и чеченскими войсками. Первые из них ранее находились в оккупированной части Херсонской области.