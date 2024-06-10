Для перегрупування: у ЗСУ розповіли, як росіяни використовують "кадирівців" під Харковом

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, чеченський підрозділ "Ахмат" буде розміщено недалеко від кордону. Бійці Рамзана Кадирова потрібні противнику в якості загородзагонів.

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Російські окупанти продовжують спроби наступу в Харківській області і тепер вдалися до нової тактики. Вони виставили загороджувальні загони, які складаються з бійців підрозділу "Ахмат" із Чечні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, такий крок противнику необхідний для того, щоб підтримувати перегрупування своїх підрозділів на цьому напрямку. Для цього чеченські війська і прибули під Харків.

"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців, — ред.) для підтримки перегрупування своїх військ. Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів із числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини", — заявив Назар Волошин.

Окремо речник ОСУВ "Хортиця" додав, що росіяни були змушені піти на такий крок і це пояснюється високими втратами окупантів на цьому напрямку. Відповідно, щоб компенсувати втрачені резерви і тим самим спробувати стабілізувати ситуацію на Харківщині, було ухвалено рішення маневрувати резервами і поповнити сили за допомогою повітряно-десантних військ, а також 11 і 44 армійських корпусів.

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що РФ перекидає війська під Харків, про що заявили в американському Інституті вивчення війни. Противник хотів поповнити цей напрямок операторами дронів і чеченськими військами. Перші з них раніше перебували в окупованій частині Херсонської області.