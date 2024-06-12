Усиливает информационное влияние: Россию могут "изгнать" из Центральной Азии через 3-5 лет

По словам автора пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь", США "в четыре тысячи раз" больше тратят средств на журналистскую среду в Центральной Азии, чем РФ.

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Автор известного российского Telegram-канала, связанного с Кремлем, открыл вторую "медиашколу" в столице Кыргызстана Бишкеке, вероятно, чтобы поддержать усилия РФ по расширению своего влияния в Центральной Азии. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 июня.

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"То, что мы видим сегодня, — это полное отсутствие военно-политической и отраслевой экспертизы, а также фактический вакуум в блогосфере и журналистике мнений в Киргизии. Наша цель — помочь. И именно поэтому в Киргизии открывается "Медиашкола Рыбаря", — говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук назвал создание "медиашколы" в Бишкеке попыткой скоординировать и утвердить позицию России в Центральной Азии и предупредил, что Россия может быть изгнана этого региона через три-пять лет, если не сможет утвердить информационное влияние в регионе.

"И в перспективе 3-5 лет это отсутствие координации по позиционированию России в Средней Азии, а также системной работе в регионе выйдет не просто боком, а приведет к вышибанию России", — заявил он.

Звинчук прочитал лекцию студентам Кыргызского национального университета "о реальной пользе Telegram и тонкостях решения задач в информационной среде".

По словам Звинчука, это была первая из серии лекций и тренингов для кыргызских работников СМИ, студентов, специалистов по связям с общественностью и пресс-служб, призванная научить пользоваться мультимедиа для развития местной журналистики.

Представители киргизского филиала "Российской газеты", объяснил он, жалуются на то, что журналистскую среду поддерживают западные страны. В РФ тоже об этом думают, но в США выделяют больше средств — "в четыре тысячи раз".

Что известно о Telegram-канале "Рыбарь" и Михаиле Звинчуке

23 июня 2023 Звинчука из-за поддержки войны в Украине, за действия, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету независимой страны, внесли в санкционный список все страны ЕС.

Михаил Звинчук считается представителем рабочей группы, которую создал Кремль в декабре 2022 года для координации мобилизационных усилий РФ. В его Telegram-канале распространяется дезинформация и прокремлевская пропаганда о войне.

Напомним, что, по данным NYT, США передадут Украине еще один комплекс Patriot, который прибудет из соседней Польши. Журналисты сослались на неназванные источники, по словам которых система ПВО может появиться на передовой в течение нескольких дней, в зависимости от модификации и обслуживания, которые могут понадобиться.

Также сообщалось, что в ОТГ "Северск" рассказали о составе российских ДРГ. По словам представителя группировки Вадима Мысника, РФ бросает на границу "спецов-разведчиков".