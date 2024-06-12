ВС РФ восстановили старый БТР-50 и добавили новое вооружение: что поменялось (фото)

Бронетранспортер с зенитной установкой может использоваться для борьбы с зенитными дронами.

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В социальных сетях засветился БТР-50, который перевозят на тягаче. На машину установили зенитную установку ЗУ-23-2. Об этом сообщает телеграм-канал NMFTE.

На опубликованных фотографиях БТР-50 перевозят на грузовике МАЗ. На борту был восстановлен бронетранспортер. Кроме этого на машину установили ЗУ-23-2. Зенитная установка предназначена для поражения наземных и воздушных целей. В ВС РФ могут использовать ее для борьбы с дронами, предполагают в комментариях. Также не исключено, что оккупанты будут использовать БТР-50 в виде эрзац-БМП.

БТР-50 российской армии

БТР-50 — это 15-тонный дизельный бронированный тягач, который может вместить до 20 бойцов. Сама машина засветилась в российской армии в начале 2023 года. Бронетранспортер был разработан в 1952 году. Очевидной причиной применения БТР-50 является дефицит бронетехники в рядах оккупанта и неспособность российского оборонного комплекса производить достаточное количество БТР-82 и БМП-3. Бронетранспортеры БТР-50 были разработаны на базе плавучего танка ПТ-76.

По словам журналистов, БТР-50 слишком стар как боевая машина. Он лишь немного более защищен, чем гольф-кар.

Напомним, 17 января ВСУ под Авдеевкой уничтожили редкий БТР-50, который бросили на штурм.

23 февраля 2023 года РФ перебросила в Украину устаревшие БТР-50.