ЗС РФ відновили старий БТР-50 та додали нове озброєння: що помінялося (фото)

Бронетранспортер із зенітною установкою може використовуватися для боротьби із зенітними дронами.

Related video

В соціальних мережах засвітився БТР-50, який перевозять на тягачі. На машину встановили зенітну установку ЗУ-23-2. Про це повідомляє телеграм-канал NMFTE.

На опублікованих світлинах БТР-50 перевозять на вантажівці МАЗ. На борту був відновлений бронетранспортер. Окрім цього на машину встановили ЗУ-23-2. Зенітна установка призначена для ураження наземних та повітряних цілей. У ЗС РФ можуть використати її для боротьби з дронами, припускають в коментарях. Також не виключено, що окупанти будуть використовувати БТР-50 у вигляді ерзац-БМП.

БТР-50 російської армії

БТР-50 — це 15-тонний дизельний броньований тягач, який може вмістити до 20 бійців. Сама машина засвітилася у російській армії на початку 2023 року. Бронетранспортер було розроблено у 1952 році. Очевидною причиною застосування БТР-50 є дефіцит бронетехніки у рядах окупанта та нездатність російського оборонного комплексу виробляти достатню кількість БТР-82 та БМП-3. Бронетранспортери БТР-50 були розроблені на базі плавучого танка ПТ-76.

За словами журналістів, БТР-50 занадто старий як бойова машина. Він лише трохи захищеніший, ніж гольф-кар.

Нагадаємо, 17 січня ЗСУ під Авдіївкою знищили рідкісний БТР-50, який кинули на штурм.

23 лютого 2023 року РФ перекинула в Україну застарілі БТР-50.