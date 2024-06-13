Аналитики напомнили, что 11 июня Россия и Шри-Ланка договорились, что Москва прекратит вербовку граждан островного государства в ряды российской армии.

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Российские оккупационные войска все чаще используют новобранцев из Сербии, Кубы и стран Африки в боевых действиях против Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 12 июня 2024 года.

Аналитики отмечают, что сообщение об этом факте заметили недавно.

Также в ISW напомнили одно из последних сообщений о вербовке в армию РФ. В частности, 11 июня Россия и Шри-Ланка договорились, что РФ прекратит вербовку граждан Шри-Ланки в российскую армию.

В частности представитель Минобороны Шри-Ланки Налин Херат в интервью AFP заявил, что 22 гражданина его страны, которые присоединились к российской армии, сбежали и вернулись обратно в Шри-Ланку. По его словам, Россия "обманом" заставила многих шри-ланкийцев служить в армии РФ.

Кроме того, эксперты ISW упоминают материал France Press. В нем говорится о том, что среди этих 22 человек был 37-летний водитель Анил Мадусанка. Он считал, что променяет вождение туристов на работу водителем в России, но вместо этого ему вручили автомат и отправили на войну.

"Как следствие, Мадусанка был ранен. Сейчас он восстанавливается в Шри-Ланке дома", — говорится в отчете.

Напомним, 28 мая пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что российская оккупационная армия активизировала рекрутинг наемников из африканских стран для войны против Украины.

В отчете американского Института изучения войны от 11 июня 2024 года говорилось о том, что Вооруженные силы Украины восстановили утраченные ранее позиции в направлении Липцов благодаря успешной контратаке.