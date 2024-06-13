Окупанти все частіше залучають найманців із Сербії, Куби та Африки для війни в Україні, — ISW

Аналітики нагадали, що 11 червня Росія та Шрі-Ланка домовилися, що Москва припинить вербування громадян острівної держави до лав російської армії.

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Російські окупаційні війська дедалі частіше використовують новобранців із Сербії, Куби та країн Африки у бойових діях проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 червня 2024 року.

Аналітики зазначають, що повідомлення про цей факт помітили нещодавно.

Також в ISW нагадали одне з останніх повідомлень щодо вербування в армію РФ. Зокрема, 11 червня Росія та Шрі-Ланка домовилися, що РФ припинить вербування громадян Шрі-Ланки до російської армії.

Зокрема представник Міноборони Шрі-Ланки Налін Херат в інтерв'ю AFP заявив, що 22 громадяни його країни, які приєдналися до російської армії, втекли і повернулися назад до Шрі-Ланки. За його словами, Росія "обманом" змусила багатьох шрі-ланкійців служити в армії РФ.

Крім того, експерти ISW згадують матеріал France Press. У ньому йдеться про те, що серед цих 22 осіб був 37-річний водій Аніл Мадусанка. Він вважав, що проміняє водіння туристів на роботу водієм у Росії, але натомість йому вручили автомат і відправили на війну.

"Як наслідок, Мадусанку було поранено. Зараз він відновлюється в Шрі-Ланці вдома", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 28 травня пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що російська окупаційна армія активізувала рекрутинг найманців з африканських країн для війни проти України.

У звіті американського Інституту вивчення війни від 11 червня 2024 року йшлося про те, що Збройні сили України відновили втрачені раніше позиції у напрямку Липців завдяки успішній контратаці.