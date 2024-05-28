Купують за $2200: Росія активно поповнює свою армію найманцями з Африки, — ГУР

За даними розвідки, найбільше долучаються до лав армії РФ африканці з Конґо, Уганди, Бурунді та Руанди.

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Російська окупаційна армія активізувала рекрутинг найманців з африканських країн для війни проти України. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Держава-агресор Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України: йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема ― в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді", — йдеться у повідомленні.

В ГУР уточнили, що вербуванням африканців займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії, а після вербування їх посилають на "м'ясні штурми на українській землі".

"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї", — повідомили у розвідці.

В ГУР також нагадали, що найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.

Рекрутинг африканців ЗС РФ Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Нагадаємо, 24 травня Міністерство оборони Великобританії повідомило, що Росія залучила підрозділи підконтрольного Міноборони РФ "Африканського корпусу" разом із регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм Z" під час наступу на Вовчанськ у Харківській області.

У 2023 році видання "Ведомости" писало, що РФ сформувала "Африканський корпус" на заміну структурам ПВК "Вагнер", що діяли на Африканському континенті раніше.