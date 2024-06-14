Румыния, несмотря на "жесткую экономию" в стране, оплатит обучение украинских пилотов на F-16

Прошлой осенью румынское правительство внесло правки в так называемое "постановление о жесткой экономии", в котором сейчас живет страна. Эти исключения касаются именно обучения пилотов на истребителях F-16.

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Румыния профинансирует обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на авиабазе Фетешть и сопутствующие с этим потребности из государственного бюджета страны. Об этом сообщило издание Profit.ro.

""Расходы (...) предусматриваются на оплату контрактов, необходимых для подготовки украинского персонала, а также на перевозку, питание, транспортировку, топливо, потребляемое в процессе подготовки, обеспечение специальным оборудованием и другими сопутствующими товарами и услугами", — говорится в проекте чрезвычайного распоряжения.

Сам документ не содержит оценки стоимости тренинга, но никаких дополнительных средств, кроме тех, которые уже утверждены для Министерства национальной обороны Румынии в бюджете, не понадобятся.

Журналисты отметили, что осенью прошлого года румынское правительство в так называемом "постановлении о жесткой экономии" сделало несколько исключений из закона о государственных финансах и финансово-бюджетной ответственности, чтобы позволить "обеспечить основу для организации и функционирования учебно-тренировочного центра по подготовке пилотов для эксплуатации самолетов F-16", а также "создать условия для проведения учебно-тренировочных полетов на самолетах F-16".

"Учитывая чувствительный характер работ и услуг, которые будут заключены, а также конфиденциальный характер деятельности, направленной на подготовку украинского персонала, законодательство, регулирующее публичные закупки, не может быть применено. Учитывая неотложный характер этой деятельности, применение законодательства, регулирующего публичные закупки, может сделать невозможным осуществление подготовки украинского персонала через регламентированные законодательством сроки и возможность обжалования процедур закупок", — говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Напомним, 13 июня Министерство обороны Нидерландов сообщило, что передаст Украине снаряды 152 миллиметров на сумму более 350 миллионов евро.

10 июня румынские оружейники решили провести комплексную модернизацию отечественных танков TR-85M1 "Bizonul", которые выпускались до 2009 года.