Снарядов 152-мм у ВСУ станет больше: Нидерланды выделят 350 миллионов евро на новую помощь Украине

В Министерстве обороны страны из соображений безопасности отказались называть сроки и количество снарядов для ВСУ.

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Украине передадут снаряды 152 миллиметров на сумму более 350 миллионов евро. Указанные средства поступят из Международного фонда по поддержке Украины. Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Нидерландов.

Сроки и точное количество снарядов, которое получат ВСУ, пока не называют В пресс-службе нидерландского ведомства объяснили, что это делается из соображений безопасности.

"В предыдущих поставках боеприпасов Украина пока получала в основном 155-мм снаряды для гаубиц, подаренные Западом. Однако страна также имеет много 152-мм орудий. С новой поставкой это оружие также можно использовать лучше", — отмечается в сообщении.

Деятельность Международного фонда для Украины

Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) является финансовой инициативой, которую создали с целью оказания военной поддержки Украине в ответ на российское вторжение. Этот фонд в 2022 году основали Дания и Великобритания, он привлек взносы от ряда стран, в частности Норвегии, Нидерландов, Швеции, Исландии и Литвы. При этом к нему недавно присоединилась и Австралия, выделив дополнительные средства.

Помощь Нидерландов Украине

Как известно, недавно Нидерланды, при поддержке других стран-владельцев Patriot, сообщили о планах собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе. С этой целью Амстердам готов предоставить основные компоненты из своих запасов, а также будет призывать европейские страны с просьбой добавить другие необходимые части.

12 июня стало известно, что Нидерланды дополнительно выделяют Украине 60 миллионов евро. Эти средства направят на закупку FPV-дронов, морских беспилотников и другие виды БпЛА.

Также в апреле 2024 года правительство Нидерландов выделило Украине 1,4 млрд евро, из них — 1 млрд в качестве военной помощи и 400 млн на поддержку украинской экономики и на срочное восстановление энергетической инфраструктуры.